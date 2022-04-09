Сати Казанова призналась, что мужу-итальянцу из-за нее угрожают

Певица Сати Казанова пять лет назад вышла замуж за итальянского фотографа, сегодня у них обоих из-за этого проблемы. Певица Сати Казанова уже пять лет живет между Россией и Италией — там у нее муж. Приходится виртуозно совмещать семью в одной стране, а работу — в другой. Артистка рассказала, как теперь относятся к россиянам в Европе. Вид на жительство она получила с тех пор, как вышла замуж за Стефано. Скоро Сати должна получить европейский паспорт. Раньше никаких проблем с поездками и общением в Европе не было, теперь же многие настроены негативно в отношении россиян.Сати Казанова и Стефано Тиоццо «Мне больно видеть неприятное отношение к россиянам. Я с Кавказа, а история помнит русско-кавказскую войну, которая длилась 101 год, но я люблю Россию, это моя родина, по-другому я думать не могу. И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись», — поделилась Казанова с РИА Новости. Муж артистки тоже подвергается нападкам от соседей. Достается Стефано за то, что он женат на россиянке. «Ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — делится Сати.Сати Казанова и Стефано Тиоццо - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Она полагает, что часть негатива можно списать на работу мужа. Стефано не просто трэвел-фотограф и документалист, но еще и известный блогер. У него крупный канал на YouTube, где он рассказывает о событиях последних дней, старается это делать беспристрастно, но многие возмущены тем, что мужчина хорошо относится к России. Это, конечно же, ставят в заслугу жене, так что она сейчас не самый желанный гость в Италии. «Но муж понимает, что к чему. Много и тех, кто стал относиться и к нему, и к России позитивнее в этот период», — рассказала Казанова.