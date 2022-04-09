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Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X

Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X


Дефицит игровых приставок Xbox Series X несет в себе массу проблем, как для Microsoft, так и для игроков. Компания Microsoft отмечает, что делает все возможное, чтобы минимизировать дефицит игровых приставок Xbox Series X, и частично у нее это получается.

Появились слухи, что Microsoft ищет новые способы снизить дефицит Xbox Series X, нежели более высокая плата за чипы для приставки. Известный игровой инсайдер, и журналист издания Thurrott, Брэд Самс в рамках видео на Youtube сообщил, что Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X: «Xbox молча работает над пересмотром чипа Series X, который будет меньше по размеру и более энергоэффективен».

Отметим, что новый чип навряд ли должен повысить производительность Xbox. В первую очередь, он должен быть направлен на снижение стоимости и повышение энергоэффективности.

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По материалам: newxboxone

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