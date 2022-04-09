Создатели Marvel’s Guardians of the Galaxy довольны от «эффекта Game Pass» для игры

Вадим Карасев





Несколько недель назад игра Marvel’s Guardians of the Galaxy была добавлена в подписку Game Pass. С момента релиза игры до ее добавления в подписку прошло всего около 4 месяцев. Издательство Square Enix еще до добавления игры в подписку отмечало, что у проекта хорошая критика и отзывы игроков, но при этом продажи не самые большие.

В рамках интервью порталу Eurogamer старший сценарист Мэри ДеМарл, работавший над Marvel’s Guardians of the Galaxy, похвалил подписку, отметив, что ему нравится достигнутый эффект:

Для меня все дело в создании игры. Что мне сейчас нравится, так это то, что люди, особенно с Games Pass, играют в нее и делятся своим опытом. Мы делаем игры, чтобы тронуть людей, мы делаем игры, чтобы поразить аудиторию. И здорово, что он [проект] находит свою аудиторию.

Напомним, Marvel’s Guardians of the Galaxy — это одиночный экшен, который получил 82 балла из 100 на Opencritic.