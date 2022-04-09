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Создатели Marvel’s Guardians of the Galaxy довольны от «эффекта Game Pass» для игры

Создатели Marvel’s Guardians of the Galaxy довольны от «эффекта Game Pass» для игры


Несколько недель назад игра Marvel’s Guardians of the Galaxy была добавлена в подписку Game Pass. С момента релиза игры до ее добавления в подписку прошло всего около 4 месяцев. Издательство Square Enix еще до добавления игры в подписку отмечало, что у проекта хорошая критика и отзывы игроков, но при этом продажи не самые большие.

В рамках интервью порталу Eurogamer старший сценарист Мэри ДеМарл, работавший над Marvel’s Guardians of the Galaxy, похвалил подписку, отметив, что ему нравится достигнутый эффект:

Для меня все дело в создании игры. Что мне сейчас нравится, так это то, что люди, особенно с Games Pass, играют в нее и делятся своим опытом. Мы делаем игры, чтобы тронуть людей, мы делаем игры, чтобы поразить аудиторию. И здорово, что он [проект] находит свою аудиторию.

Напомним, Marvel’s Guardians of the Galaxy — это одиночный экшен, который получил 82 балла из 100 на Opencritic.

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По материалам: newxboxone

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