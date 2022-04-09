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Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции

Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Певец Стас Пьеха высказал свою позицию по поводу сложившейся ситуации. Недавно в Сети стали появляться новости о том, что артист наряду со многими другими звездами уехал из России. Артиста такие слухи покоробили. Внук легенды советской эстрады заявил, что никуда не уезжал и не планирует.
Стас Пьеха - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься»,— цитирует артиста «Газета.ру». Напомним, отец Стаса Пятрас Герулис проживает в Вильнюсе. Пьеха в беседе подчеркнул, что хотел бы с ним встретиться, но не в Прибалтике, а в России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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