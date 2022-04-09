Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине

Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
Сын актера Федора Добронравова, Виктор рассказал, как относится ко всему происходящему. Актер театра и кино Виктор Добронравов высказал свою позицию относительно происходящих на Украине событий. Старший сын звезды «Сватов» Федора Добронравова дал большое интервью Вячеславу Манучарову на YouTube, где поразмышлял на злобу дня.
Виктор Добронравов «Мне кажется, в этой ситуации тотального незнания мы не имеем права давать какие-то оценки, потому что на нас смотрят люди, у меня есть определенное количество зрителей, поклонников, аудитории, и я своим мнением человека, ничего не знающего, скажу – я против, или наоборот я за. Кто я такой, чтобы давать свои оценки. Молчать? Нет, делать свою работу», — убежден актер. Добронравов прошелся по Ингеборге Дапкунайте, которая сбежала из страны и теперь нелестно отзывается о ней, назвав фальшивой. Кроме того, артист не понимает, почему остальные критикующие страну люди до сих пор ее не покинули.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом

Топ на сегодня

Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Константин Хабенский уволил своего зама
Константин Хабенский уволил своего зама
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов

Еще по теме

Актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта
В Instagram появилась официальная страница актера Федора Добронравова
«1+1» оспорил признание Добронравова угрозой нацбезопасности
Добронравов отреагировал на включение в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины