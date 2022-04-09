Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине

Сын актера Федора Добронравова, Виктор рассказал, как относится ко всему происходящему. Актер театра и кино Виктор Добронравов высказал свою позицию относительно происходящих на Украине событий. Старший сын звезды «Сватов» Федора Добронравова дал большое интервью Вячеславу Манучарову на YouTube, где поразмышлял на злобу дня.Виктор Добронравов «Мне кажется, в этой ситуации тотального незнания мы не имеем права давать какие-то оценки, потому что на нас смотрят люди, у меня есть определенное количество зрителей, поклонников, аудитории, и я своим мнением человека, ничего не знающего, скажу – я против, или наоборот я за. Кто я такой, чтобы давать свои оценки. Молчать? Нет, делать свою работу», — убежден актер. Добронравов прошелся по Ингеборге Дапкунайте, которая сбежала из страны и теперь нелестно отзывается о ней, назвав фальшивой. Кроме того, артист не понимает, почему остальные критикующие страну люди до сих пор ее не покинули.