Сын Федора Добронравова высказался о санкциях против России

Сын артиста Федора Добронравова, Виктор рассказал свое мнение о сложившейся ситуации. Актер Виктор Добронравов в шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что другому миру сложно понять русского человека. «Ну вот сейчас она обложили всю страну санкциями, замораживают резервы. Что? Они думают, что все. Ребята, русским сейчас так плохо будет. Что? Они не понимают, с кем они связались. Страна, которая ест мороженое в минус 38», сказал Виктор Добронравов.Виктор Добронравов Как отметил актер, в такой непростой ситуации россияне живут, работают, ненавидят и любят. «Мы — живые люди. Все пройдет – пройдет и это. Все, что сейчас происходит — вызывает у меня презрение. Я с удовольствием буду ездить в другие страны путешествовать. Мир велик. Я обращу свой взор в другую сторону. Сейчас время самоиндефикации и определения. Гордишься ты или не гордишься. Мне не стыдно, что я русский», — заявил Виктор Добронравов. Напомним, что против России были применены со стороны Европы и США беспрецедентные по своим масштабам санкции. Однако наша экономика пока их выдерживает.