У Максима Галкина возникли проблемы с концертами в Израиле

Шоумен Максим Галкин переживает за свою карьеру в Израиле. Алла Пугачева и Максим Галкин около месяца назад покинули Россию. Сначала звездные супруги не выходили на связь, потом описали свой отъезд как «отпуск и лечение», а после — снова замолчали. С тех пор в новостях все чаще появляются подробности о том, что супруги собираются стать полноценными гражданами Израиля: якобы, Пугачева уже собирает пакет необходимых для гражданства документов, а также ищет подходящую школу для Лизы и Гарри. Поклонники до последнего не хотели верить в это, однако факты говорят об обратном. Так, около недели назад Максим Галкин анонсировал свои израильские концерты летом 2022-го. Получается, звездная семья действительно не планирует возвращаться в свой замок в деревне Грязь. Однако дела идут не так хорошо. Стало известно, что Галкин очень переживает за свою карьеру. Оказывается, билеты на его концерты покупаются не очень быстро. Местные организаторы посчитали цены на билеты завышенными. «Галкину вроде бы предлагали фиксированный гонорар 10 000 долларов, но он отказался. Ему, видимо, показалось, что такая сумма мала. А больше в Израиле не дают», — говорит инсайдер сайта MK.ruМаксим Галкин архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Цены на билеты на концерты Галкина в Израиле начинаются от 224 шекелей, что сейчас составляет более 5 000 рублей. Юморист выступает на площадках городов Тель-Авив, Кирьят-Моцкин, Ашдод, Иерусалим, Нес-Цион и некоторых других. Как видно на сайтах продаж, на первые концерты Максима в начале июня билеты распроданы. А вот после 7 июня остается много свободных мест, в том числе и в знаменитой Хайфе. «Вчера Максим Галкин заходил в парикмахерскую в городе Хайфа. Во время обслуживания он пожаловался мастеру, что, дескать, на объявленный тур в Израиле билеты проданы не все. Максим был очень расстроен, он явно не ожидал такого. Надеялся, что будет в Израиле очень востребован, а на него вяло реагируют. К тому же кто-то запустил слух, что на концертах Максима Галкина могут быть провокации», - сообщила жительница Израиля MKK.ru. Она не видит ничего удивительного в том, что ожидания артиста не оправдались, ведь в Израиле его аудитория значительно меньше. «Площадки в Израиле есть разные, жанр Галкина — не для стадионов. Я думаю, что прежде чем назначать цену, организаторы провели какой-то анализ. Выглядит как справедливая цена для уровня известности Галкина, количества и качества его аудитории в Израиле. Понятно, что в России его аудитория значительно шире», — заключила женщина.