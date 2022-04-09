Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонии "Оскар"

Вадим Карасев

Из-за скандала с пощечиной Крису Року Уилл Смит на протяжении 10 лет не сможет посещать церемонии вручения премии "Оскар" и другие мероприятия, организованные Академией кинематографических искусств и наук США.

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" мы должны были чествовать невероятные достижения работников киноиндустрии за прошедший год, но неприемлемое и пагубное поведение господина Смита отвлекло наше внимание от того, что важно,

— говорится в официальном заявлении совета управляющих киноакадемии.





Крис Рок и Уилл Смит

Президент Дэвид Рубин и главный исполнительный директор Дон Хадсон извинились перед зрителями за то, что из-за шока не отреагировали на произошедшее адекватно и своевременно — непосредственно во время трансляции. Также они поблагодарили ведущих, номинантов, гостей и всех, кто присутствовал на церемонии, за проявленное самообладание. Особую признательность Академия выразила Крису Року.

Уилл Смит на такое наказание отреагировал сдержанно.

Я принимаю и уважаю решение киноакадемии,

— сказал он в заявлении Fox News.





Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Напомним, что во время церемонии вручения премии "Оскар", которая проходила 27 марта в театре "Долби", Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за шутку в адрес своей жены, Джады Пинкетт-Смит. Крис Рок сравнил Джаду, страдающую от выпадения волос, с героиней фильма "Солдат Джейн".

Позже Смит извинился за свой поступок перед комиком лично и перед Академией, приняв решение выйти из ее состава. Но ему все же пришлось столкнуться с серьезными последствиями своего поступка — недавно стало известно, что Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с участием актера.

Ольга Петелина