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Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонии "Оскар"

Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонии "Оскар"

Из-за скандала с пощечиной Крису Року Уилл Смит на протяжении 10 лет не сможет посещать церемонии вручения премии "Оскар" и другие мероприятия, организованные Академией кинематографических искусств и наук США.

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" мы должны были чествовать невероятные достижения работников киноиндустрии за прошедший год, но неприемлемое и пагубное поведение господина Смита отвлекло наше внимание от того, что важно,

— говорится в официальном заявлении совета управляющих киноакадемии.


Крис Рок и Уилл Смит

Президент Дэвид Рубин и главный исполнительный директор Дон Хадсон извинились перед зрителями за то, что из-за шока не отреагировали на произошедшее адекватно и своевременно — непосредственно во время трансляции. Также они поблагодарили ведущих, номинантов, гостей и всех, кто присутствовал на церемонии, за проявленное самообладание. Особую признательность Академия выразила Крису Року.

Уилл Смит на такое наказание отреагировал сдержанно.

Я принимаю и уважаю решение киноакадемии,

— сказал он в заявлении Fox News.


Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Напомним, что во время церемонии вручения премии "Оскар", которая проходила 27 марта в театре "Долби", Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за шутку в адрес своей жены, Джады Пинкетт-Смит. Крис Рок сравнил Джаду, страдающую от выпадения волос, с героиней фильма "Солдат Джейн".

Позже Смит извинился за свой поступок перед комиком лично и перед Академией, приняв решение выйти из ее состава. Но ему все же пришлось столкнуться с серьезными последствиями своего поступка — недавно стало известно, что Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с участием актера.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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