Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество

Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Политик Владимир Жириновский владел внушительным состоянием. В Сети появилась информация о месте жительства политика. Теперь стало известно, какие недвижимые объекты могут достаться наследникам Владимира Вольфовича. Дом, в котором более 20 лет жил Владимир Жириновский, находится на западе Москвы, у реки Сетуни. Он расположен в элитном коттеджном поселке, который строго охраняется. Дом лидера ЛДПР значительно отличается от других. Он похож на высотный, но на крыше красуется башня. Площадь особняка составляет 1625 квадратных метров. По информации инсайдеров, оценивается он в 574 млн 864 тысячи рублей.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в декларации о доходах политика записана лишь одна квартира площадью 436 квадратных метров. Другой недвижимости в ней не значится, хотя раньше лидер ЛДПР декларировал квартиру, несколько домов, два гаража, бассейн и земельные участки. Показали в Сети и квартиру госдеятеля. В апартаментах есть большая гостиная с камином, где Владимир Вольфович, скорее всего, принимал гостей. К слову, дом расположен удобно: до центра Москвы можно доехать всего за 30 минут. А район считается экологически чистым. Кроме того, по сообщениям СМИ, в этом поселке у лидера ЛДПР была и другая недвижимость: 19 жилищных площадей. Их общая стоимость оценивается в 2,7 млрд рублей, сообщает MSK1.RU.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом

Топ на сегодня

Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Константин Хабенский уволил своего зама
Константин Хабенский уволил своего зама
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов

Еще по теме

Владимир Жириновский устраивает скандалы в больнице
Владимир Жириновский попал в реанимацию
Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии
Владимир Жириновский умер от тяжелой болезни