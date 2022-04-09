Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество

Политик Владимир Жириновский владел внушительным состоянием. В Сети появилась информация о месте жительства политика. Теперь стало известно, какие недвижимые объекты могут достаться наследникам Владимира Вольфовича. Дом, в котором более 20 лет жил Владимир Жириновский, находится на западе Москвы, у реки Сетуни. Он расположен в элитном коттеджном поселке, который строго охраняется. Дом лидера ЛДПР значительно отличается от других. Он похож на высотный, но на крыше красуется башня. Площадь особняка составляет 1625 квадратных метров. По информации инсайдеров, оценивается он в 574 млн 864 тысячи рублей.Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако в декларации о доходах политика записана лишь одна квартира площадью 436 квадратных метров. Другой недвижимости в ней не значится, хотя раньше лидер ЛДПР декларировал квартиру, несколько домов, два гаража, бассейн и земельные участки. Показали в Сети и квартиру госдеятеля. В апартаментах есть большая гостиная с камином, где Владимир Вольфович, скорее всего, принимал гостей. К слову, дом расположен удобно: до центра Москвы можно доехать всего за 30 минут. А район считается экологически чистым. Кроме того, по сообщениям СМИ, в этом поселке у лидера ЛДПР была и другая недвижимость: 19 жилищных площадей. Их общая стоимость оценивается в 2,7 млрд рублей, сообщает MSK1.RU.