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Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью

Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия рассказала о своих проблемах. Жена Константина Ивлева, известного шеф-повара и телеведущего, совсем скоро подарит мужу наследницу. Валерия Куденкова на последнем сроке беременности и уже устала быть в положении. Она жалуется, что ей очень тяжело.
Константин Ивлев с женой «Находишься в таком ожидании, что вот-вот, прям вот-вот и все, и, наверное, эти эмоции все перекрывают. Но нет, не перекрывают. Последние недели капец какие сложные, тяжело есть, ходить, дышать, спать, лежать, обуваться, одеваться — просто какой-то раздрай!» — причитает беременная. Для девушки дочка станет первенцем. А вот Константин Ивлев с пополнением перейдет в разряд многодетных — от первого брака у него есть двое детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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