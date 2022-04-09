Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Моргенштерна рассказала о разводе

Жена Моргенштерна рассказала о разводе
Супруга Моргенштерна высказалась, что ее брак был ошибкой. В последнее время стали все чаще ходить слухи о расставании Моргенштерна с Диларой Зинатуллиной. Дилара подтвердила данную информацию, отметив, что они с рэпером не сошлись характерами. Дилара и Алишер узаконили отношения в конце августа 2021 года. Как оказалось, после пышного свадебного торжества супруги стали все чаще ссориться. «Наши отношения дали трещину после свадьбы. За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении. На самом деле Алишер очень умный человек, он впитывает как губка новые идеи. Хочу сказать тебе спасибо, Алишер, за сказку, которую ты мне устроил», — несмотря ни на что, 22-летняя Зинатуллина с уважением отзывается о рэпере. Напомним, Моргенштерн и Дилара встречались с 2017-го, поженились 31 августа прошлого года. Свадьба влюбленных с размахом прошла в Москве. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.
Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мы к ней готовились три недели. После свадьбы начался худший период наших отношений. Брак это не для нас. Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологу, психиатрам, сказать, что у нас есть непроработанные детские травмы. Мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы все потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы. Наверно, многие из вас и месяца не смогли бы пробыть в таких отношениях, но мы жили в них годами. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли», — призналась бывшая супруга рэпера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с Моргенштерном и рассказала о причинах
Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с Моргенштерном и
Жена Моргенштерна рассказала о разводе
Жена Моргенштерна рассказала о разводе
3 варианта пользовательских концептов главного экрана приставок Xbox
3 варианта пользовательских концептов главного экрана приставок Xbox
На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters
На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022

Топ на сегодня

Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95% — список игр
Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95%
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию
Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев поделился фото подросшего сына от Жанны Фриске

Еще по теме

Инсайдеры сообщили о расставании Моргенштерна с женой Диларой
Жена Моргенштерна призналась, что разводится с ним
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы
Моргенштерн и Дилара скоро станут родителями