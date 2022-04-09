Жена Моргенштерна рассказала о разводе

Супруга Моргенштерна высказалась, что ее брак был ошибкой. В последнее время стали все чаще ходить слухи о расставании Моргенштерна с Диларой Зинатуллиной. Дилара подтвердила данную информацию, отметив, что они с рэпером не сошлись характерами. Дилара и Алишер узаконили отношения в конце августа 2021 года. Как оказалось, после пышного свадебного торжества супруги стали все чаще ссориться. «Наши отношения дали трещину после свадьбы. За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении. На самом деле Алишер очень умный человек, он впитывает как губка новые идеи. Хочу сказать тебе спасибо, Алишер, за сказку, которую ты мне устроил», — несмотря ни на что, 22-летняя Зинатуллина с уважением отзывается о рэпере. Напомним, Моргенштерн и Дилара встречались с 2017-го, поженились 31 августа прошлого года. Свадьба влюбленных с размахом прошла в Москве. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.Моргенштерн с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мы к ней готовились три недели. После свадьбы начался худший период наших отношений. Брак это не для нас. Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологу, психиатрам, сказать, что у нас есть непроработанные детские травмы. Мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы все потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы. Наверно, многие из вас и месяца не смогли бы пробыть в таких отношениях, но мы жили в них годами. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли», — призналась бывшая супруга рэпера.