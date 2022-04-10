Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о проблемах со здоровьем после коронавируса. Артистка призналась, что после перенесенного в прошлом году ковида, у нее начались очень большие проблемы с волосами. «Мне посоветовали сделать плазмолифтинг кожи головы. Это инъекционная процедура, материалом введения которой является плазма, выделенная из моей крови. Было болезненно, но результат меня очень обрадовал. Вообще, плазмолифтинг считается одной из самых эффективных процедур и для кожи головы, и для лица, и для проблемных частей тела, — говорит Хмельницкая. — Лично мне нравится эта процедура тем, что никак не меняет внешность, а просто «оживляет», улучшает состояние кожи, делая ее эластичной и упругой. И она отодвигает момент, когда потребуются более серьезные вмешательства».Алена Хмельницкая - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так же актриса сказала, что ей очень нравится мезотерапия гиалуроновой кислотой, которая насыщает кожу влагой, предотвращая обезвоживание. «Все очень естественно, лицо не меняется, не становится натянутым. Вот филлеры — это серьезно, они могут изменить черты лица. К слову, многие эксперты в сфере красоты, глядя на мои фотографии, утверждают, что я что-то сделала с лицом, - говорит актриса. - Например, мне было очень смешно, когда один такой эксперт сказал, что я сделала себе подбородок. Еще с юности на мой подбородок обращали внимание, называя его «американской челюстью». А сейчас мне говорят, что я его, оказывается, сделала».