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Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко

Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Певица Анита Цой рассказала, что ждет оперную диву. Артистка заявила, что из России в последнее время уехало не так много звезд шоу-бизнеса, как некоторые пытаются себе представить. При этом исполнительницу расстроили слова оперной дивы Анны Нетребко. «Анна Нетребко, которую так уважаю, по сути, отреклась от родины. Она заявила, что президента Путина видела всего несколько раз за всю свою жизнь. И никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живет и является налоговым резидентом Австрии», сказала Анита Цой.
Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Аниты Цой, она прекрасно понимает, что Анна Нетребко зарабатывает деньги в основном в Европе. Российские театры столько ей платить никогда не будут. При этом она считает, что с Нетребко в будущем на Западе не будут церемониться, сообщает «АиФ». Напомним, что Анна Нетребко лишилась работы в некоторых европейских театрах. После ее негативных высказываний в адрес России ее уволили и из российских культурных учреждений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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