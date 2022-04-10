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Анна Семенович призналась, из-за чего готова бросить мужчину

Анна Семенович призналась, из-за чего готова бросить мужчину
Певица и ведущая Анна Семенович так и не может найти мужчину, от которого родить. Артистка всегда была открыта с поклонниками и рассказывала им о проектах, романах и будущем. Звезда не скрывает — она заморозила яйцеклетку, чтобы подумать о потомстве. 42-летняя Анна Семенович много раз говорила, что хотела бы стать мамой. За эти годы у нее было несколько романов, но ни один из них не принес ей долгожданного ребенка. Боясь потерять время, она решилась прибегнуть к новомодной процедуре и заморозила яйцеклетки. Экс-солистка «Блестящих» открыто говорит об этом и призывает женщин, у которых пока не получается забеременеть, воспользоваться процедурой. Более того — сама Анна собирается зимой плотно взяться за историю с будущим потомством. Не нравится певице лишь то, что вокруг полно хейтеров, критикующих ее за подобные действия. «Почему не говорить о том, что я заморозила яйцеклетку? Многие боятся, что с ними случится такое же, как с Фриске. Хотя Жанна никогда не замораживала яйцеклетки и ничего такого не делала», — говорит звезда в подкаст-шоу «Ниче святого» для «Сберзвука».
Анна Семенович Семенович объясняет: за последнее время она все, что планировала, поэтому теперь готова уделять время семье и заботе о будущем малыше. Не страшит ее даже отсутствие потенциального жениха. «Я так напиталась жизнью, что готова отказаться от гастролей и всего, чтобы заняться ребенком. Смогу всегда сама заработать. Несмотря на белые волосы и большую грудь, я умная и самодостаточная женщина, которая может содержать себя», — рассуждает певица. Более того, если ее потенциальный избранник будет вести себя некорректно по отношению к ней, то артистка не будет долго церемонится и даст ему отворот-поворот. Не остановит знаменитость и наличие ребенка. «Многие живут с мужчиной, потому что боятся. Если он загуляет, забухает, изменит или сделает то, что претит моим моральным принципам, и я не смогу простить, то скажу до свидания», — резюмировала Семенович.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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