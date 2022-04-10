Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Бруклин Бекхэм связал себя узами брака с Николой Пельтц. Свадебная церемония состоялась 9 апреля в семейном поместье невесты в Палм-Бич (Флорида). Его стоимость оценивают в 103 миллиона долларов.
К алтарю Пельтц прошла в платье от Valentino, которое креативный директор итальянского модного дома, Пьерпаоло Пиччоли, создал специально для нее. Довершить образ девушке помогла известный нью-йоркский стилист Лесли Фримар.
Бракосочетание проходило с соблюдением еврейских традиций — например, как и полагается, после произнесенных клятв верности Бруклин разбил каблуком стакан.
На церемонии присутствовало много медийных лиц, среди них — Гордон Рамзи, Ева Лонгория, Серена Уильямс. Некоторые из гостей поделились с подписчиками своими фото в нарядных образах.
Родственники брачующихся, разумеется, тоже присутствовали. Папарацци удалось заснять некоторых из них.
За музыкальное сопровождение на торжестве отвечал Snoop Dogg. Будучи хорошим другом отца жениха, Дэвида Бекхэма, рэпер поработал диджеем бесплатно — это был его подарок молодоженам.
Для того, чтобы разместить три сотни гостей, на побережье океана возвели три огромных белых шатра. Блюда для праздничного стола приготовил известный шеф-повар из Майами Тьерри Исамберт, который в свое время готовил для президента США Билла Клинтона.
Бруклин и Никола обручились в июле 2020 года после нескольких месяцев отношений. Они рассчитывали пожениться раньше, но церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Перед тем как пожениться, пара подписала брачный договор, ведь оба (теперь уже) супруга происходят из состоятельных семей. Никола — дочь миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца.