Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу

Вадим Карасев

Бруклин Бекхэм связал себя узами брака с Николой Пельтц. Свадебная церемония состоялась 9 апреля в семейном поместье невесты в Палм-Бич (Флорида). Его стоимость оценивают в 103 миллиона долларов.

К алтарю Пельтц прошла в платье от Valentino, которое креативный директор итальянского модного дома, Пьерпаоло Пиччоли, создал специально для нее. Довершить образ девушке помогла известный нью-йоркский стилист Лесли Фримар.





Бракосочетание проходило с соблюдением еврейских традиций — например, как и полагается, после произнесенных клятв верности Бруклин разбил каблуком стакан.

На церемонии присутствовало много медийных лиц, среди них — Гордон Рамзи, Ева Лонгория, Серена Уильямс. Некоторые из гостей поделились с подписчиками своими фото в нарядных образах.





Ева Лонгория

Родственники брачующихся, разумеется, тоже присутствовали. Папарацци удалось заснять некоторых из них.





Виктория и Дэвид БекхэмХарпер Бекхэм (слева)

За музыкальное сопровождение на торжестве отвечал Snoop Dogg. Будучи хорошим другом отца жениха, Дэвида Бекхэма, рэпер поработал диджеем бесплатно — это был его подарок молодоженам.

Для того, чтобы разместить три сотни гостей, на побережье океана возвели три огромных белых шатра. Блюда для праздничного стола приготовил известный шеф-повар из Майами Тьерри Исамберт, который в свое время готовил для президента США Билла Клинтона.





Дэвид Гарднер (крестный отец Бруклина)

Бруклин и Никола обручились в июле 2020 года после нескольких месяцев отношений. Они рассчитывали пожениться раньше, но церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.





Перед тем как пожениться, пара подписала брачный договор, ведь оба (теперь уже) супруга происходят из состоятельных семей. Никола — дочь миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца.

Ольга Петелина