Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox

Вадим Карасев





Слухи о разработке студией Certain Affinity новой игры для Xbox появились еще в прошлом году. Согласно информации инсайдеров, команда Certain Affinity работает над игрой в стиле Monster Hunter, которая будет выпущена издательством Xbox Game Studios эксклюзивно для Xbox и PC. Официально это пока не подтверждено, но появились косвенные свидетельства создания командой Certain Affinity игры для Xbox.

Студия Certain Affinity опубликовала новые вакансии, и сейчас она ищет старшего графического инженера для своей новой игры, которая пока не анонсирована. Отмечается, что этот специалист обязательно должен иметь «опыт разработки на консолях Xbox». Подробности о проекте в вакансии не указываются.

Стоит напомнить, что ранее появлялись и другие слухи о сотрудничестве между Xbox и Certain Affinity. В частности, инсайдеры говорили, что студия работает над абсолютно новым режимом для Halo Infinite и помогает в разработке Perfect Dark.