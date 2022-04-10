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Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12 апреля

Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12 апреля


Компания Blizzard анонсировала 26 сезон для Diablo III, который стартует на следующей неделе — 16 апреля. Обновление обещает порадовать игроков не только новыми событиями и наградами, перед релизом нового сезона выйдет патч, который улучшит игру на Xbox Series X | S.

На официальном сайте компания Blizzard сообщила, что с патчем 2.7.3 игроков ждут улучшения на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. В примечании к патчу говорится следующее:

Обновлено разрешение Xbox Series X|S. Xbox Series X теперь работает с истинным разрешением 4K, а Xbox Series S — с истинным 1080p.

Обновление для Diablo III станет доступно игрокам за несколько дней до старта 26 сезона — 12 апреля.

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По материалам: newxboxone

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