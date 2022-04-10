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Дмитрий Шепелев рассказал о своих детях

Дмитрий Шепелев рассказал о своих детях
Ведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на выпад родственников. Вчера сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске исполнилось девять лет. В этот день рядом с Платоном хотели быть родственники и по линии матери. Однако отец мальчика отказывает им в общении. Владимир Фриске поздравил внука в социальных сетях, так как не имеет возможности видеть его уже несколько лет. В обращении к Платону дедушка не упустил случая в очередной раз уколоть бывшего зятя. «Он украл у нас тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь и сам решишь, где правда, а где ложь. Мы верим в это», — написал Владимир Борисович. 39-летний Дмитрий Шепелев не стал реагировать на резкие слова. Шоумен предпочел поделиться разговором, который у него состоялся с сыном. Оказывается, мальчик подходит к музыке более глубоко, чем он.
Дмитрий Шепелев «Сегодня Платон мне говорит, что он не делит песню на хорошую или плохую, как я, а ныряет в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как можно сделать ее лучше. Как интересно?! Мне такое никогда в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход. А про себя подумал, что я сам выбираю просто не тратить время на то, что мне не нравится. Но это выбор, продиктованный возрастом, скорее всего», — написал шоумен в личном блоге. Напомним, что у Дмитрия также подрастает ребенок от нового брака — с Екатериной Тулуповой. Весной прошлого года она подарила ведущему сына. Мальчика родители назвали Тихоном. Звезда признался, что ожидание второго наследника было не таким волнительным, как в первый раз, однако он также невероятно счастлив отцовству. Есть ребенок от прошлых отношений и у Тулуповой. Женщина воспитывает дочь Ладу. Девочка быстро подружилась со сводным братом. А вот телеведущий признавался, что ему было нелегко привыкнуть к падчерице. «Если к девочке хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока... Она сразу если не плачет, то выражает протест», — делился звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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