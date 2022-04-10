Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца

Артист Евгений Петросян подвергся предательству. Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году. С тех пор экс-супруги делили нажитое за 33 года имущество. Помимо коллекции раритетных книг и картин, которую оценили в более чем миллиард рублей, на кону стояли шесть квартир в Москве и особняк в Подмосковье.Евгений Петросян - ото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Накануне стало известно, что Елену Степаненко поддерживала в судебных тяжбах дочь Евгения Петросяна – 52-летняя Викторина Петросян. Она живет в Америке, у нее двое взрослых детей. У Степаненко нет своих детей и она очень дружна с дочерью Петросяна от предыдущего брака. Дочь Петросяна звала Елену Григорьевну переехать к ней в США. Но Степаненко ответила отказом — привыкла и не хочет покидать родину. Об этом пишет «Комсомольская правда». Напомним, что Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына Вагана..