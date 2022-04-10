Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо

Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо

Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо
Телеведущая Екатерина Андреева поддерживает красоту разными способами, в том числе и с помощью нетрадиционных методов. Екатерина Андреева оказалась поклонницей нетрадиционных методов поддержания красоты. В недавнем интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец она призналась, что выглядеть моложе своего возраста ей помогают… ласточкины гнезда, которые, как выяснилось, вполне себе съедобны. «Из полезного в них вот эта хрящевая структура, ласточкина слюна — она очень серьезный антиоксидант. Мой учитель по тай-чи привозит мне их из Китая или уже готовыми, или я могу сама их сварить, и вот этот субстрат съесть», — говорит Андреева.
Екатерина Андреева Китайские ласточкины гнезда — это гнезда стрижей-саланганов, обитающих на берегах Бенгальского залива и Южно-Китайского моря. По факту ласточкины гнезда считаются морепродуктами и содержат большое количество йода, фосфора, кальция, железа и многих других полезных микроэлементов. Но самый ценный их компонент — белок EGF (эпидермальный фактор роста). Он восстанавливает клетки, улучшает циркуляцию крови, активизирует естественную выработку эластина и коллагена. Ласточкины гнезда добываются в Китае и других странах — Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах. После того, как их соберут, гнезда несколько часов сушат под палящим солнцем. Так они превращаются в нечто похожее на плетеные миски — в полуфабрикат для супов, который может храниться годами.
Ласточкины гнезда. Фото соцсети Поскольку в сухом виде ласточкины гнезда жесткие, из них готовят суп. Сначала ласточкино гнездо заливают кипятком и оставляют на пять часов, регулярно заменяя остывающую воду горячей. После с разбухшего гнезда убирают налипшие перышки, пух и грязь. Затем тщательно промывают холодной водой, заливают мясным бульоном и варят еще около часа. В готовое блюдо можно добавлять соль и специи. Купить ласточкины гнезда можно на сайтах, доставляющих товары из Китая. У некоторых производителей цена за упаковку гнезд весом в 100 грамм достигает порой 50 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Памятные безделушки: энергетический вред и польза
Памятные безделушки: энергетический вред и польза
Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо
Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Ксения Собчак посмеялась над известным комиком
Ксения Собчак посмеялась над известным комиком
Релиз Lords of the Fallen 2 перенесли на 2023 год
Релиз Lords of the Fallen 2 перенесли на 2023 год
Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину бракосочетания
Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину
У Максима Галкина возникли проблемы с концертами в Израиле
У Максима Галкина возникли проблемы с концертами в Израиле
Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X
Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X

Топ на сегодня

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным
Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит лечение в Париже
Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит
Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы
Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом

Еще по теме

Екатерина Андреева оправдалась за шикарную жизнь
Екатерина Андреева призналась, что не доверяет коучам
Екатерина Андреева подтвердила, что продолжит вести «Время»
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале