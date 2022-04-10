Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо

Телеведущая Екатерина Андреева поддерживает красоту разными способами, в том числе и с помощью нетрадиционных методов. Екатерина Андреева оказалась поклонницей нетрадиционных методов поддержания красоты. В недавнем интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец она призналась, что выглядеть моложе своего возраста ей помогают… ласточкины гнезда, которые, как выяснилось, вполне себе съедобны. «Из полезного в них вот эта хрящевая структура, ласточкина слюна — она очень серьезный антиоксидант. Мой учитель по тай-чи привозит мне их из Китая или уже готовыми, или я могу сама их сварить, и вот этот субстрат съесть», — говорит Андреева.Екатерина Андреева Китайские ласточкины гнезда — это гнезда стрижей-саланганов, обитающих на берегах Бенгальского залива и Южно-Китайского моря. По факту ласточкины гнезда считаются морепродуктами и содержат большое количество йода, фосфора, кальция, железа и многих других полезных микроэлементов. Но самый ценный их компонент — белок EGF (эпидермальный фактор роста). Он восстанавливает клетки, улучшает циркуляцию крови, активизирует естественную выработку эластина и коллагена. Ласточкины гнезда добываются в Китае и других странах — Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах. После того, как их соберут, гнезда несколько часов сушат под палящим солнцем. Так они превращаются в нечто похожее на плетеные миски — в полуфабрикат для супов, который может храниться годами.Ласточкины гнезда. Фото соцсети Поскольку в сухом виде ласточкины гнезда жесткие, из них готовят суп. Сначала ласточкино гнездо заливают кипятком и оставляют на пять часов, регулярно заменяя остывающую воду горячей. После с разбухшего гнезда убирают налипшие перышки, пух и грязь. Затем тщательно промывают холодной водой, заливают мясным бульоном и варят еще около часа. В готовое блюдо можно добавлять соль и специи. Купить ласточкины гнезда можно на сайтах, доставляющих товары из Китая. У некоторых производителей цена за упаковку гнезд весом в 100 грамм достигает порой 50 тысяч рублей.