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Екатерина Гордон высказалась об эмиграции звезд

Екатерина Гордон высказалась об эмиграции звезд
Ведущая Екатерина Гордон рассказала, как можно получить иностранное гражданство. Общественница и правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» заявила, что в последнее время среди элит стало больно много евреев и иудеев. По словам Гордон, стать полноправным израильтянином могут все граждане, имеющие родственников — евреев. Родня может быть в рамках одной семьи — это бабушки, дедушки, мамы и папы с документально подтвержденной национальностью, а также жены и мужья израильтяне и иудеи. По закону, на гражданство имеют право и люди, исповедующие иудаизм, даже если нет еврейских родственников.
Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Также получить гражданство можно через натурализацию, предполагающую получение вида на жительство, приобретение недвижимости, изучение иврита, пребывание на территории страны не менее трех лет и отказ от своего гражданства. Очень хочется понять, каким из этих законных способов получили гражданство Собчак и Моргенштерн», сказала Екатерина Гордон. Ранее в СМИ прошли новости о получении Ксенией Собчак гражданство Израиля. Сама светская львица информацию косвенно опровергла, заявив, что находится в Москве. Моргенштерн пока не высказывался по этому поводу, но его засняли в израильском консульстве.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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