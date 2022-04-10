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Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass

Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в последние годы затеял некую «игру» с фанатами Xbox, различными способами намекая им на будущее Xbox. Так, игровая приставка Xbox Series S появилась в кадре во время одного из выступлений Спенсера еще задолго до ее анонса. После игроки несколько раз находили у Фила на полке дома, в рамках подключений в различные трансляции, намеки на будущие покупки Xbox или добавление тех или иных игр в Game Pass.

Фил Спенсер выступил в рамках BAFTA Games Awards 2022, и он выступал не со сцены, а из своего дома. Вновь игроки обратили внимание на то, что находится на полках у Спенсера. В частности, многие в комментариях в Twitter заметили, что на полке у Спенсера расположился меч из Elden Ring, посчитав это очередным намеком со стороны руководителя Xbox на игру, которая в будущем может появиться в Game Pass.


Отметим, что появление любого из предметов на полке Фила Спенсера — это далеко не показатель, что какую-то игру добавят в Game Pass. Например, ранее у Спенсера на полке находили Sekiro и Alan Wake Remastered, но ни одна из игр пока в подписке не появилась.

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По материалам: newxboxone

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