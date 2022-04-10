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Использование кораблей без экипажа хотят отрегулировать

Использование кораблей без экипажа хотят отрегулировать

00:47  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 48133-8



В законодательстве предложили создать правовые основы возможности использования автономных судов. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

В настоящее время крупные компании и международные консорциумы ведут разработки технических средств для судов без экипажа, говорится в пояснении к документу. Автономное судовождение является крайне перспективным направлением развития морского и внутреннего водного транспорта, и в ближайшее время ожидается его повсеместное использование.

Законопроект вводит понятия «автономное судно» и «полуавтономное судно». Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания и другие законы.

Классификационные общества должны будут издавать специфические правила в отношении автономных судов и судов для перевозки специального персонала. Суда без экипажа предлагается включить в перечень судов, которые могут быть зарегистрированы в Российском международном реестре судов. Это нужно для стимулирования внедрения судов с высокой степенью автоматизации, отмечают авторы.

В соглашения о морских портах можно будет внести изменения


Уточняются нормы о лоцманской проводке судов в части их применения для автономных судов.

Определяются обязанности судовладельца автономного судна в части безопасности мореплавания, уменьшения влияния и контроля негативного воздействия судна на окружающую среду, управления автономным судном и наблюдения за ним. Также определяются особенности требований к экипажу полуавтономного судна.

Принятие законопроекта потребует принятие ряда нормативных правовых актов — они уже подготовлены Минпромторгом, сообщается в пояснении к документу.


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Для эксплуатации полуавтономных судов не потребуется значительной реконструкции имеющихся технических средств портовых систем управления движением судов, полагают в кабмине. А для полностью автономных судов такая реконструкция может быть произведена в рамках плановой модернизации систем управления движением судов их собственниками.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#судоходство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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