Использование кораблей без экипажа хотят отрегулировать

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 48133-8

В законодательстве предложили создать правовые основы возможности использования автономных судов. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

В настоящее время крупные компании и международные консорциумы ведут разработки технических средств для судов без экипажа, говорится в пояснении к документу. Автономное судовождение является крайне перспективным направлением развития морского и внутреннего водного транспорта, и в ближайшее время ожидается его повсеместное использование.

Законопроект вводит понятия «автономное судно» и «полуавтономное судно». Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания и другие законы.

Классификационные общества должны будут издавать специфические правила в отношении автономных судов и судов для перевозки специального персонала. Суда без экипажа предлагается включить в перечень судов, которые могут быть зарегистрированы в Российском международном реестре судов. Это нужно для стимулирования внедрения судов с высокой степенью автоматизации, отмечают авторы.

В соглашения о морских портах можно будет внести изменения

Уточняются нормы о лоцманской проводке судов в части их применения для автономных судов.

Определяются обязанности судовладельца автономного судна в части безопасности мореплавания, уменьшения влияния и контроля негативного воздействия судна на окружающую среду, управления автономным судном и наблюдения за ним. Также определяются особенности требований к экипажу полуавтономного судна.

Принятие законопроекта потребует принятие ряда нормативных правовых актов — они уже подготовлены Минпромторгом, сообщается в пояснении к документу.





Читайте также:

• Васильев: Усиление требований к маломерным судам может сказаться на их безопасности • В Российском законодательстве может появиться понятие технического менеджмента судов

Для эксплуатации полуавтономных судов не потребуется значительной реконструкции имеющихся технических средств портовых систем управления движением судов, полагают в кабмине. А для полностью автономных судов такая реконструкция может быть произведена в рамках плановой модернизации систем управления движением судов их собственниками.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

#судоходство

26