Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 12 по 15 апреля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоится, как минимум, 10 игровых релизов.

Поклонников игры Back 4 Blood порадуют первым крупным дополнением Tunnels of Terror, которое добавит двух новых чистильщиков, трех новых типов врагов, 12 новых скинов и многое другое. Весь контент из дополнения будет доступен всем игрокам в лобби, если хотя бы один из игроков его приобрел. Сама игра Back 4 Blood доступна в Game Pass

В целом, список релизов на Xbox на следующую неделю выглядит так:

Game Pass

Back 4 Blood: Tunnels of Terror DLC (12 апреля)Happy Basudei (12 апреля)Blast Bridgade vs. the Evil Legion of Dr. Creed (13 апреля)Limb Hunter (13 апреля)Hidden Shapes: Animals and Lovely Cats (14 апреля)Road 96 (14 апреля)9 Clues: The Secret of Serpent Creek (15 апреля)Battle Kid — Fortress Of Peril (15 апреля)Flower Shop: Summer In Fairbrook (15 апреля)Sally Face (15 апреля)

В подписке Game Pass на следующей неделе выйдет, как минимум, 4 новых проекта:

Life is Strange: True Colors (12 апреля)Panzer Corps 2 для PC (12 апреля)The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos для PC (12 апреля)Lost In Random (14 апреля)