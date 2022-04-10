Кабмин увеличит резервный фонд на 273,4 млрд рублей

11:56 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: Правительство России

Правительство России решило увеличить резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей. Соответствующие распоряжения уже подписаны и будут опубликованы позднее, сообщается на сайте кабмина.

Данные средства задействуют в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций.

В правительстве разъяснили, что почти вся эта сумма (271,6 млрд) появилась благодаря дополнительным нефтегазовым доходам, которые были получены в первом квартале текущего года. Благодаря новым поправкам в закон кабмин может распоряжаться этими деньгами, оперативно реагирую на перемены в экономике.

Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. При этом деньги из фонда направляются на социально значимые цели.

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