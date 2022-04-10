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Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов

Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов
Фигуристка Камила Валиева украсила обложку одного глянцевого журнала и запечатлелась в бальном платье для другого. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева продолжает демонстрировать чудеса исполнения сложнейших элементов на льду, которые не сумела показать в личном первенстве в Пекине после допинг-скандала. На тренировке шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Минске она без помарок показала каскад из пяти прыжков — четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Она также вышла на лед в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период», где разрыдалась после проникновенных слов и поддержки зрителей, скандировавших ее имя после выступления в Санкт-Петербурге.
Камила Валиева А еще 15-летняя спортсменка украсила своим изображением обложку журнала  Cosmopolitan. Она поделилась снимком и эпизодами фотосессии в своем телеграм-канале. Камила позирует в ярко-зеленом костюме с короткими шортами и в высоких сапогах и улыбается в камеру.
Камила Валиева Ранее Камила Валиева показала снимки из фотосессии для глянцевого журнала PEOPLETALK. На фотографиях 15-летняя спортсменка изображена в бальных платьях: белом с глубоким декольте и голубом с юбкой из прозрачной ткани. Её образ напоминает сказочную принцессу.
Камила Валиева Можно считать, что Камила повторила опыт Евгении Медведевой, которая тоже недавно снялась для глянца. Но 22-летняя фигуристка появилась на страницах мужского издания MAXIM, а потому ее фотосессия была более откровенной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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