Konami «очень серьезно» относится к критике eFootball 2022

Вадим Карасев





На следующей неделе, 14 апреля, выйдет бесплатное крупное обновление для eFootball 2022. Апдейт под номером 1.0.0 станет первым крупным обновлением со времен выхода игры. Разработчики обещают, что после релиза этого обновления проект станет гораздо более играбельным, и он получит целую массу нововведений, плюс новый контент.

Представители Konami рассказали журналистам VGC, что крайне серьезно относятся к критике eFootball 2022, и они не могут выделить какой-то один фактор, который привел к провалу футбольного симулятора на старте:

Трудно указать на один решающий аспект. Незавершенность игры возникла в результате множества факторов, включая переход на новый футбольный игровой движок, поддержку консолей следующего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X|S, изменение стиля игры на условно-бесплатную модель. И, кроме того, мы постарались выпустить новый eFootball 2022 для игроков как можно скорее. В результате игра получила резкие отзывы о качестве. Однако с момента запуска eFootball в сентябре мы расставили приоритеты по улучшениям и исправлениям на основе полученных отзывов и мнений. Мы очень серьезно относимся к мнению наших игроков. С момента выпуска в сентябре прошлого года мы определили приоритеты улучшений и исправлений на основе отзывов и мнений, которые мы получили. Мы продолжим работать над улучшением игры, и, как всегда, мы очень ценим отзывы игроков.

Напомним, игра eFootball 2022 является условно-бесплатной. Ниже можно посмотреть геймплей игры после обновления 1.0.0.

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