Константин Ивлев стал в очередной раз папой

Шеф-повар Константин Ивлев поделился радостной новостью. Звезда кулинарных шоу и ресторанов поделился с публикой счастливым известием: его жена родила дочку. У пары появился общий ребенок. «Девочки, я стала мамой», — написала жена шеф-повара. «Привет, хочу с тобой поделиться громадным счастьем. По-другому и не может быть. Мы родили, моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Этой новостью хотелось поделиться и сказать о том, что любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня есть две безумно красивые принцессы: Маруся и Ника», — сказал счастливый отец. О беременности жены главного шефа страны стало известно в ноябре прошлого года. Уже тогда у Валерии виднелся округлившийся живот и многим показалось, что девушка вот-вот родит. Но это случилось намного позже.Константин Ивлев Радостную новость пара сообщила в соцсетях. Ранее 48-летний Константин Ивлев и его жена уже делились, что ждали девочку. Супруги заблаговременно выбрали и имя для наследницы, ее они назвали Никой. Напомним, на протяжении всей беременности Валерия сталкивалась с испытаниями. В самом начале врачи диагностировали ей сахарный диабет, а после этого у 29-летней брюнетки врачи обнаружили отслоение сетчатки глаза. Ивлева отмечала: «Видимо, я в какой-то день понервничала, давление подскочило, хотя обычно у меня пониженное, на фоне этого скачка отслоилась сетчатка. Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не исправить и в дальнейшем перенапрячься: сделать резкое движение, поднять что-то тяжелое». Модель опасалась, что проблемы со здоровьем отразятся на малышке: «А в положении может повлиять на то, можно ли будет рожать самостоятельно или потребуется кесарево сечение… Если поднимать ребенка, коляску, тяжелую сумку, то отслоение может продолжиться, и ситуация со здоровьем глаз усугубится». Впрочем, сейчас Константин и Валерия наполнены оптимизмом и готовы со всей ответственностью отнестись к заботе о маленькой дочери.