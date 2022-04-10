Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Ивлев стал в очередной раз папой

Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Шеф-повар Константин Ивлев поделился радостной новостью. Звезда кулинарных шоу и ресторанов поделился с публикой счастливым известием: его жена родила дочку. У пары появился общий ребенок. «Девочки, я стала мамой», — написала жена шеф-повара. «Привет, хочу с тобой поделиться громадным счастьем. По-другому и не может быть. Мы родили, моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Этой новостью хотелось поделиться и сказать о том, что любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня есть две безумно красивые принцессы: Маруся и Ника», — сказал счастливый отец. О беременности жены главного шефа страны стало известно в ноябре прошлого года. Уже тогда у Валерии виднелся округлившийся живот и многим показалось, что девушка вот-вот родит. Но это случилось намного позже.
Константин Ивлев Радостную новость пара сообщила в соцсетях. Ранее 48-летний Константин Ивлев и его жена уже делились, что ждали девочку. Супруги заблаговременно выбрали и имя для наследницы, ее они назвали Никой. Напомним, на протяжении всей беременности Валерия сталкивалась с испытаниями. В самом начале врачи диагностировали ей сахарный диабет, а после этого у 29-летней брюнетки врачи обнаружили отслоение сетчатки глаза. Ивлева отмечала: «Видимо, я в какой-то день понервничала, давление подскочило, хотя обычно у меня пониженное, на фоне этого скачка отслоилась сетчатка. Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не исправить и в дальнейшем перенапрячься: сделать резкое движение, поднять что-то тяжелое». Модель опасалась, что проблемы со здоровьем отразятся на малышке: «А в положении может повлиять на то, можно ли будет рожать самостоятельно или потребуется кесарево сечение… Если поднимать ребенка, коляску, тяжелую сумку, то отслоение может продолжиться, и ситуация со здоровьем глаз усугубится». Впрочем, сейчас Константин и Валерия наполнены оптимизмом и готовы со всей ответственностью отнестись к заботе о маленькой дочери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Konami «очень серьезно» относится к критике eFootball 2022
Konami «очень серьезно» относится к критике eFootball 2022
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля + релизы в Game Pass
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля +
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Ксения Бородина выставила на посмешище Катю Жужу
Ксения Бородина выставила на посмешище Катю Жужу
Екатерина Гордон высказалась об эмиграции звезд
Екатерина Гордон высказалась об эмиграции звезд
Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца
Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X
Слух: Microsoft работает над новыми чипами для Xbox Series X
Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину бракосочетания
Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко

Еще по теме

Константин Цзю станет отцом в пятый раз
Костя Цзю забрал жену с дочкой из роддома
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Актриса Елена Кравец рассекретила имена новорожденных детей