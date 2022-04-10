Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Ивлев угодил в ДТП

Константин Ивлев угодил в ДТП
Шеф-повар Константин Ивлев попал в автомобильную аварию. Известный шеф-повар и ведущий программ «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов» канала «Пятница!» Константин Ивлев попал в автокатастрофу по дороге на съемки, сообщил 7days.ru. «В меня врезалась машина. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем, не держите, как минимум, в руках телефон. Я, кстати, не держал и был пристегнут. Так что моя совесть чиста», — поведал Ивлев.
Константин Ивлев Обычно кулинар выезжает на съемки в 7 утра на японском кроссовере, который приобрел несколько лет назад. Отметим, что у Константина Ивлева жена Лера Куденкова 10 апреля родила своего первенца — дочку Нику. Для телеповара это третий ребенок. От первого брака у него есть сын и дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Константин Ивлев угодил в ДТП
Константин Ивлев угодил в ДТП
Sea of Thieves оказалась в ТОП-10 Steam на этой неделе — с 4 по 10 апреля
Sea of Thieves оказалась в ТОП-10 Steam на этой неделе — с 4 по 10
Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12 апреля
Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12
Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Konami «очень серьезно» относится к критике eFootball 2022
Konami «очень серьезно» относится к критике eFootball 2022
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля + релизы в Game Pass
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля +
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox

Топ на сегодня

Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге
Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

Еще по теме

Константин Ивлев похудел на 20 килограммов
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Адская кухня - Выпуск 14 (20.12.2017) Пятница
Адская кухня - Выпуск 14 (21.12.2017) Пятница