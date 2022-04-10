Константин Ивлев угодил в ДТП

Шеф-повар Константин Ивлев попал в автомобильную аварию. Известный шеф-повар и ведущий программ «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов» канала «Пятница!» Константин Ивлев попал в автокатастрофу по дороге на съемки, сообщил 7days.ru. «В меня врезалась машина. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем, не держите, как минимум, в руках телефон. Я, кстати, не держал и был пристегнут. Так что моя совесть чиста», — поведал Ивлев.Константин Ивлев Обычно кулинар выезжает на съемки в 7 утра на японском кроссовере, который приобрел несколько лет назад. Отметим, что у Константина Ивлева жена Лера Куденкова 10 апреля родила своего первенца — дочку Нику. Для телеповара это третий ребенок. От первого брака у него есть сын и дочь.