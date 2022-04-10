Ксения Бородина выставила на посмешище Катю Жужу

Ведущая Ксения Бородина посмеялась над своей подругой. Не так давно Жужа и Бородина возобновили общение после крупной ссоры, которая произошла больше пяти лет назад. Сейчас звезды часто весело проводят время в компании друг друга. Несколько лет назад между Ксенией Бородиной и Катей Жужей пробежала черная кошка. Звезды долгое время не общались и периодически язвительно высказывались в адрес друг друга. Однако в январе этого года, встретившись в одном из московских ресторанов, телеведущие наконец-то решили поговорить и больше не держат зла друг на друга. Теперь Ксения и Катя как ни в чем не бывало общаются, о чем свидетельствуют их соцсети. Так, накануне 39-летняя Бородина поделилась в своем аккаунте коротким видеороликом веселого времяпрепровождения с Жужей.Катя Жужа Надо сказать, что в этот раз Бородина выставила подругу не в самом лучшем виде. На видео 34-летняя Катя дурачится и гримасничает, демонстрируя второй подбородок. А Бородина, снимая подругу на видео, хвалит ее за натуральную красоту. «А Жук молодец, она говорит, что с фильтрами не снимается», — комментирует Бородина. Судя по всему, Жужа не против своего появления в соцсетях подруги в таком виде.