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Ксения Собчак посмеялась над известным комиком

Ксения Собчак посмеялась над известным комиком
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о выступлении Нурлана Сабурова. На концерте Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе произошел конфликт. Один из зрителей стал провоцировать шоумена и требовать от артиста высказаться о ситуации в мире. Оратор из зала эмоционально обратился к Нурлану: «Выскажись, почему ты съел язык и молчишь?». Нурлан сначала отшутился, а потом принялся рассуждать, как этот же мужчина прервал его очередным вопросом. «Если ты испугался — так и скажи: я боюсь сказать «нет», — подначивал шоумена зритель. Тут Сабуров согласился и сказал, что действительно не выражает позицию из-за страха за свое будущее и близких людей. «Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, вы кого из меня делаете?» — парировал 30-летний юморист. Ксения Собчак не оставила без внимания случившееся и в своей манере подколола шоумена. «Комик Нурлан Сабуров долго «не слышал» вопросов из зала по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву», — написала в своем Telegram-канале телеведущая.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Собчак намекнула на беспомощность стендапера. Как известно, в шоу «Что было дальше?» юморист вместе с другими ведущими слушают историю от знаменитости и пытаются угадать финал рассказа. Авторы программы используют при этом подколы, нецензурную лексику и даже оскорбления в адрес гостя. В рамках передачи не все звезды могут справиться с нападками юмористов. Инцидент также прокомментировал Курбан Омаров. Экс-супруг Ксении Бородиной считает действия шоумена нелогичными. «Обычно на сцене Нурлан говорит четко и уверенно, но сейчас слышно, что он запнулся, и понимаю, почему. Единственное, чего я не понимаю. Если у него страхи, семья и так далее, зачем он в это время поехал в Америку? Понимаю, что всякое может быть, даже дома. Надеюсь, он вернется и все будет нормально», — отметил бизнесмен. Отметим, это был первый концерт Нурлана в гастрольном графике по городам Америки. Также в планах артиста посетить Сиэтл, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорк.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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