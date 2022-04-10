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Ксения Собчак поспешила высказаться по поводу получения израильского гражданства

Ксения Собчак поспешила высказаться по поводу получения израильского гражданства
Телеведущая Ксения Собчак через час после обнародования новости о получении ей израильского гражданства записала видео, в котором и высказалась по этому поводу. В начале апреля Ксения вернулась в российскую столицу, а 9 числа пришли новости о получении ею израильского гражданства. Источником информации стало израильское издание Haaretz, чей «источник, знакомый с вопросом» заявил: основанием для процесса стало то, что дед Ксении Собчак по матери — Борис Моисеевич Нарусов — был евреем. Через час после появления первой новости Ксения записала видеообращение, заметив, что давно хотела поднять цитируемость своего Телеграм-канала и не знала как. И вот шанс представился.
Ксения Собчак «Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе, тут у нас в Израиле еще лед, уточки и ресторан ''Причал'', очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но это тоже все фотообои, потому что я сейчас нахожусь как минимум у Стены Плача. Да, и кстати, кто помимо гражданства встревожен жилплощадью. Живу я за городом, примерно уже лет восемь, там же иногда снимаю свои выпуски. Дом мой хорошо знаком моим подписчикам. Место жительства не меняла. Позвольте, в гости приглашать вас не буду. Короче, шабат шалом вам из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока», - высказалась Собчак. Зачем все это Ксения сообщила, совершенно непонятно. Жизнь в Подмосковье никак не мешает продаже шикарных апартаментов в Хамовниках. Дом, в котором находится квартира, имеет клубный формат. Окна выходят на набережную Москвы-реки и на комплекс «Москва-Сити. Также и местонахождение в Подмосковье не исключает факта получения израильского паспорта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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