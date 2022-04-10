Куры или яблоки: что можно выращивать на даче

Использование земельного участка не по назначению обернется для собственника штрафом

13:00 Автор: Екатерина Куминова

Пандемия коронавируса вновь подняла интерес россиян к загородным участкам: многие стали рассматривать дачи не только как место уединения от суеты мегаполиса, но и как возможность обзавестись подсобным хозяйством в период экономических потрясений. Какие сельскохозяйственные культуры можно выращивать и каких животных разрешено содержать на дачном участке, выясняла «Парламентская газета».

Земля земле рознь

Под понятием «дача» как правило, подразумевается либо садовый участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), либо домик в деревне с садом и огородом. Однако участки в СНТ и в деревне могут относиться к разным категориям земель, имеющим различные виды разрешенного использования.

В Земельном кодексе прописано семь категорий земель, среди которых — земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, подходящие под дачное строительство. Каждая из категорий имеет свое целевое использование, закрепленное в законе.

Оно определяется региональными властями и может меняться, в том числе и по заявлению собственника участка. Что можно выращивать и можно ли разводить живность на участке, зависит от видов разрешенного использования (ВРИ), присвоенных конкретной территории.

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Например, для выращивания «борщевого набора» достаточно и 6 соток в СНТ, но для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с курочками, кабанчиком и молочной коровкой лучше всего подходят земли, имеющие соответствующий вид разрешенного использования.

Сад и огород

Значимая часть сельхозземель — территории дачных, садовых, огородных некоммерческих товариществ, которые расположены за границами населенных пунктов. Участок в СНТ может относиться к категории сельскохозяйственных земель, а основной вид использования такой земли — ведение садоводства и огородничества.

Садовые участки предназначены в основном для растениеводства, то есть выращивания овощей, фруктов, ягод.





Год назад дачников напугали новыми правилами содержания земли сельхозназначения, согласно которым за наличие на участке сорных растений им полагался штраф. В профильном комитете Госдумы эти опасения опровергли, пояснив, что санкции касаются только сельхозпроизводителей.

Уничтожение сорных растений входит в обязанности владельцев фермерских хозяйств, ранее пояснял зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Заросли чертополоха, борщевика, одуванчиков на полях свидетельствуют о нецелевом использовании земель сельхозназначения. За сорняки на дачном участке преследовать никого не будут.

Другое дело, если эти сорняки содержат психотропные, наркотические вещества и их прекурсоры, — тогда могут наказать. В черный список вошли конопля, мак, голубой лотос, различные грибы, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактусы, содержащие мескалин, кокаиновый куст, мимоза хостилис, роза гавайская, шалфей предсказателей, эфедра и др. — полный перечень этих растений приведен в Постановлении Правительства №934 от 27 ноября 2010 года. Сначала владельцу или пользователю земли будет выдано предписание уничтожить их, и только если оно не будет исполнено, придется заплатить штраф в размере 3-4 тысяч рублей. В случае выявления «плантации», то есть целенаправленного выращивания запрещенных растений, может наступить уголовная ответственность.

Коровы, куры, пчелы

Содержание и разведение сельхозживотных, а также производство продуктов животноводства​ для своих нужд допустимо в личном подсобном хозяйстве, на участке с жилым домом, где разрешено именно такое использование. Если строительство дома не предусмотрено, то земля должна иметь ВРИ «ведение ЛПХ на полевых участках» — пояснили «Парламентской газете» в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Как оформить садовый дом для «прописки»

К сельскохозяйственным животным относятся скот (коровы, козы, свиньи и др.), ценные пушные звери, кролики, птица (куры, гуси, утки, индейка), пчелы. Таким образом, на участках ЛПХ можно держать пасеку, хлев с поросенком или коровой, денник для лошади. Но построить целую ферму можно, только образовав крестьянско-фермерское хозяйство.

На садовом участке содержать сельхозживотных, как правило, нельзя, если иное не прописано в специальных документах. Зависит это от правил землепользования, принимаемых местными властями. Если для конкретного СНТ в них будет указан такой дополнительный вид разрешенной деятельности, как разведение сельскохозяйственных животных, — тогда можно. Но такое встречается очень редко, ведь для животноводства нужно больше места, чем традиционные садовые 6 соток. Если в кадастровых документах на земли садового товарищества указано, что их назначение — только садоводство и огородничество, то разведение кур или коз будет нарушением, штраф за которое составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, а если она не определена, то 10-20 тысяч рублей.

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