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Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации

Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Певица Марина Хлебникова рассказала, что с ней было.    Артистка является известной певицей и актрисой. Ее хит «Косые дожди», продолжает звучать с экранов. Однако в конце прошлого года артистка едва не погибла в пожаре. У нее дома произошло возгорание. Работники МЧС ее вынесли, когда уже потушили пожар. Два месяца она провела в больнице. Сообщалось, что у артистки серьезно поражен кожный покров и легкие. Но недавно звезда вернулась к работе. 56-летняя Хлебникова пришла в студию «Привет, Андрей», где не только спела свой хит, но и рассказала подробности случившегося. Артистка выразила благодарность людям, которые ее спасли, а также маме, которая вовремя проснулась.
Марина Хлебникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она призналась, что причину возгорания установили не сразу. Оказалось, что за гибсокартоном было два обугленных провода от старой лампы, которые и стали причиной возгорания. «И я помню, что когда я пришла в себя, это было в реанимации, я не могла говорить. У меня не было голоса сначала. И когда мне нужно было попить, я могла позвать: Анджела, Дима, Юра. Я шепотом разговаривала.  И потом благодаря тому, что у меня вокальное образование, надувала дикое количество шариков воздушных, стали легкие приходить в себя. И я заговорила», — поделилась звезда. Теперь Марина продолжает восстанавливать квартиру. Она отметила, что на это уйдет много времени.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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