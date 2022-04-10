Мотивирующие цитаты для Овнов

Вадим Карасев

Мотивация — это то, что нужно каждому из нас. Астрологи поделились самым лучшими вдохновляющими цитатами, которые отлично подойдут Овнам — одним из самых активных Знаков Зодиака.

Овны также являются одними из самых стойких и выносливых Знаков Зодиака, но этого не достаточно для того, чтобы обрести успех в жизни. Помимо ментальной и физической силы Овнам необходимо желание идти вперед. Описанные ниже цитаты им его подарят.

«Цель — ничто. Движение — всё». Эти слова намекают Овнам на то, по каким правилам работает их внутренний мир. Когда они что-то делают, это вдохновляет их. Самое главное для них — не цель, а то, как к ней можно приблизиться. Овнам нравится сам процесс преодоления препятствий. Он побуждает их к продолжению пути.

«Кто не идет вперед, тот движется в обратном направлении, ибо нет статичного состояния как такового». Разумеется, это свойственно нашей жизни и развитию, а не любому физическому процессу в целом. Наверняка вы замечали, что когда вы ничего не делаете, то вы теряете навыки, желание развиваться. Отдых необходим, но его избыток вредит всем людям, а в особенности Овнам.

«Активность — лучшее лекарство от старости». Так говорил великий советский педиатр и врач. Овны очень быстро увядают в бездействии. Они становятся похожими на блеклую тень самих себя. Только при максимальной активности эти люди чувствуют себя живыми и остаются готовыми ко всему.

«Горизонты меняются только при движении вперед». Овны нередко останавливаются на своем пути, потому что думают, будто будущее изменить невозможно. Достаточно просто начать двигаться в направлении мечты. В таком случае Овен и любой другой человек точно заметят благоприятные изменения и обретут оптимизм.

«Вы должны быть таким, каким хотите видеть мир вокруг себя». Махатма Ганди знал, о чем говорил. Да, он не был Овном, но он знал, что невозможно получить доброту и внимание взамен на эгоизм и негатив. Овнам важно помнить об этом всегда и везде. Желание делать людям добро порождает в них любовь и веру в лучшее, потому что окружающие незамедлительно отплачивают Овнам той же монетой.

«Жизнь, потраченная на совершение ошибок, гораздо ценнее той, что потрачена на безделье и лень». Овны частенько забывают о том, что они рождены для смелых экспериментов и совершения поступков, которые другим людям попросту не по зубам.

«Время течет слишком медленно для тех, кто пребывает в ожидании или в печали, слишком быстро для тех, кто полон страха, кажется мигом для тех, кто веселится. А для любящих сердец время превращается в вечность». Эта цитата должна мотивировать Тельцов на поиски второй половинки, а не на общение с теми, кто претворяется другом. Тельцы созданы для любви, хоть сами того часто не понимают.

«Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться». Еще одна мотивирующая фраза от Махатмы Ганди. Овны ценят свободу превыше всего, но забывают о том, что ошибаться — это нормально. Им не нужно бояться ошибок, поскольку они являются частью нашего пути к всецелой и всеобъемлющей, истинной свободе.