Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп расскажет вам о том, какое число будет править миром на этой неделе. Прогнозы и советы экспертов в этой области помогут вам узнать, где будет прятаться удача и как ее поймать за хвост.

Забегая немного вперед, хотелось бы отметить, что числа на этой неделе помогут нам побороть тревожность и негативные мысли. Ускорить этот процесс можно посредством специальных практик заземления.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Начинается все с расчетов главного числа недели. Нумерологи складывают числа всех дат недели, а в конце прибавляют к ним порядковый номер месяца, то есть 4. Должно получиться число от 1 до 9, поэтому если результат будет больше 9, значит нужно будет сложить все цифры полученного результат вместе столько раз, сколько понадобится:

(11+12+13+14+15+16+17)+4=102. 1+0+2=3.

Получается, что миром править будет Тройка. Это число относится к разряду духовных, поэтому стоит сфокусироваться именно это сфере жизни. Конечно, работе и бизнес никуда не денутся, но получат чуть менее высокий приоритет. Это хорошее время для получения знаний, саморазвития, обретения новых целей.

Тройка — число, которое символизирует чистоту и доброту, поэтому главным символом недели становится облако. Многим из нас удастся понять, в каком направлении дальше двигаться, поэтому второй символ недели — дорога.









Советы нумерологов на неделю с 11 по 17 апреля

Старайтесь быть наблюдательными. Вполне возможно, что Тройка постарается помочь вам, послав какой-то тайный знак. Есть вероятность его попросту не заметить в веренице событий.

Многие слышали поговорку «один день целый год кормит». Так вот, это свойственно данной неделе. Она будет кормить если не целый год, то ближайшие пару месяцев точно. Все ваши дела и поступки будут отражаться на будущем, причем самым непосредственным образом.

Тройка улучшит нашу память и наделит нас любопытством. Это значит, что период с 11 по 17 апреля идеально подходит для обучения и накопления знаний. Не исключено, что многим из нас удастся также закрепить уже достигнутый результат. Уже полученные знания получится проверить на практике.

Большие успехи в работе ждут представителей креативных профессий. Творческая деятельность под управлением числа 3 может стать очень бурной и эффективной. Не упускайте новых возможностей и вдохновляйтесь другими людьми.

Если вдруг в финансовой сфере начнутся неприятности, то не пугайтесь. Если не удастся найти панацеи от проблем, сфокусируйтесь на чем-нибудь другом — например, на любви. Неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой.

Прилагайте усилия к достижению целей, чтобы получить достойное вознаграждение в виде денег, удачи, счастья и радости. Признаком того, что вы движетесь в верном направлении, будет банальная радость.

В такие периоды людей чаще всего встречают не по одежке, а сразу по уму. Если вам захочется произвести впечатление на человека противоположного пола или на коллегу, начальника, потенциального партнера по бизнесу, то покажите этому человеку свои лучшие качества.

Талисманы удачи на неделю с 11 по 17 апреля

Тройка — число двух взаимодействующих и дополняющих друг друга стихий — Воды и Земли. Это значит, что самыми сильными талисманами этой недели станут минералы: обсидиан, аквамарин, а также коралл, александрит и горный хрусталь.

Самые лучшие цвета в одежде, которые также станут довольно неплохо сочетаться — синий и черный, белый и коричневый. Оказывать помощь вам станут также украшения из керамики, дерева и мельхиора.