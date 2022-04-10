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Памятные безделушки: энергетический вред и польза

Памятные безделушки: энергетический вред и польза

У каждого из нас есть вещи, которые не несут в себе никакой пользы. Они лишь напоминают нам о прошлом, либо связывают нас с определенным человеком, важным для нас событием. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о вреде и пользе таких вещей.


Гармония в доме — это гармония в душе. Делайте уборку по правилам фэн-шуй, а также выбрасывайте те вещи, которые не имеют никакого функционала. Чем меньше будет мусора в вашем доме, тем будет лучше для вас.

Польза памятных безделушек

Теплые воспоминания. Приятные воспоминания снабжают нас позитивной энергетикой. Например, вы были в какой-то красивой стране или городе, поэтому захотели купить магнитик на холодильник, чтобы увековечить свою память. Вы подходите к холодильнику, смотрите на магнит, на котором написано название города и нарисована его достопримечательность. На вас находят приятные воспоминания о том, как вы там гуляли и веселились. Как итог — вы повышаете свою энергетику и обретаете хорошее настроение.

Функция талисмана. Памятные безделушки могут выступать в роли оберега или талисмана. Например, если вам подарил какую-то безделушку любящий вас человек, то этот предмет можно брать с собой в дальнюю дорогу или просто поставить на рабочем месте рядом с собой. Это существенно будет повышать вашу мотивацию, а также убережет от неприятностей в трудную минуту. Частичка энергии вашего близкого человека всегда будет рядом с вами.

Вред безделушек


Засорение пространства. Если безделушка никак с вами не связана и не дарит никаких эмоций, то от нее нужно избавиться. Можно, например, подарить заинтересовавшемуся ею ребенку, либо просто выбросить, причем без сожалений. Если какая-то вещь вам попросту не нужна, она ухудшает энергетику дома.

Наибольший вред приносят те ненужные вещи, которые мы покупаем сами. Если нам кто-то что-то дарит, то вещь может ассоциироваться с человеком. Когда же мы сами покупаем себе то, что нам по сути не нужно, мы очень сильно себе вредим. Еще хуже обстоит ситуация с теми вещами, к которым мы привязываемся. Нам кажется, что безделушка, стоящая на столе, приносит удачу, либо помогает лучше мыслить, бережет нас от бед, но порой это не так. Нив коем случае не привязывайтесь к вещам. Которые не несут никакой пользы, поскольку так рождаются негативные события, теряется ментальная стойкость.

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По материалам: dailyhoro.ru

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