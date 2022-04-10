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Поющие чаши, музыка ветра и ещё 4 сильных восточных талисманов для дома

Поющие чаши, музыка ветра и ещё 4 сильных восточных талисманов для дома

Талисманы счастья, удачи и гармонии нужны в каждом доме. Если вы хотите, чтобы атмосфера в вашем жилище всегда была дружелюбной и светлой, старайтесь пользоваться тем, о чем пойдет речь в этой статье.


Не спешите обставлять дом талисманами. Чтобы в вашем доме царило спокойствие и была удача, в первую очередь нужно избавиться от предметов-антиталисманов, которые отпугивают любовь, богатство и счастье. Только после этого добавляйте в интерьер то, о чем пойдет речь далее.

Поющие чаши

Это древний тибетский музыкальный инструмент. Его звуки вы никогда не спутаете ни с чем иным. Они успокаивают и помогают вашим чакрам раскрываться, вибрируя в такт с этим магическим звуком. Доказано, что звук чаш лечит душу и тело, помогает быстрее достигать состояния погружения при медитациях.

Само собой, найти настоящие тибетские чаши не так уж и просто, но вам совсем не обязательно покупать те чаши, которые были сделаны в Тибете — главном месте силы нашей планеты. Главное, чтобы инструмент звучал так, как должен звучать и был сделан по канонам тибетской культуры.

Музыка ветра


Еще один восточный талисман, о котором никогда нельзя забывать. Он полезен в любом доме, в любом помещении. Наиболее важно использовать музыку ветра в тех домах и квартирах, в которых живет много людей. Также музыка ветра будет вдвойне полезной в больших домах, так как энергия Ци будет распространяться по нему более равномерно, вытесняя темную энергию Ша.

Представляет собой музыка ветра несколько трубочек, подвешенных друг рядом с другом. Цель заключается в том, чтобы любое дуновение ветра заставляло эти трубочки двигаться и издавать приятные звуки. Существует достаточно большое число разновидностей этого домашнего талисмана счастья и гармонии, так что вы всегда сможете найти тот, который устроит вас по всем параметрам.

Помните о некоторых важных правилах:


трубочки не должны быть погнутыми и деформированными;
нельзя вешать музыку ветра у изголовья кровати;
лучшее место для талисмана: балкон, коридор, прихожая.

Изображение Инь и Ян

Данное изображение, известное на весь мир, олицетворяет собой гармонию, а также равномерное распространение добра и зла, тьмы и света. Вы можете повесить картину Инь и Ян в любом месте вашего дома. Она везде и всегда будет актуальной. С ней энергия Ци будет более активной.

Трехлапая жаба

Это сильнейший финансовый талисман, который должен быть в любом доме. Лучше всего его располагать в зоне богатства. Ранее эксперты сайта dailyhoro. ru рассказывали о том, как определить любую зону в вашем доме.

Жабу лучше ставить в гостиной или поближе к рабочему месту. Можно такой талисман поставить на работе. Она будет притягивать удачу и гармонизировать финансовые потоки.

Ловец снов

Этот мощнейший талисман выполняет защитные свойства. Ловец снов лучше вешать у изголовья кровати или рядом с ней. Согласно восточным поверьям, он способен улучшать сон, отпугивать злых духов и дурные сновидения. Даже если плохой сон вам все же приснится, ловец снов сделает так, чтобы он ни в коем случае не сбылся. Его можно и даже нужно вешать в детских комнатах. Так малыш будет спать крепче.


Фонтан или картины с изображением воды

Вода — символ изобилия и неиссякаемой энергии. Подобная вещь в доме помогает расслабиться и снять стресс, способствует восстановлению сил, а также помогает привлекать изобилие, деньги. Чтобы фонтан лучше стимулировал активность финансовых потоков и привлекал деньги, его лучше разместить в зоне богатства. Если нет возможности использовать фонтан, отличной заменой будут картины с изображением реки, моря или водопада.

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По материалам: dailyhoro.ru

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