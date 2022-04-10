Порядок оказания медицинской помощи уточнили

Тема: Какие законы вступают в силу

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Федеральные органы госвласти в сфере охраны здоровья будут утверждать случаи и порядок оказания медпомощи вне медицинских организаций. Такое положение Федерального закона от 26 марта 2022 года № 64-ФЗ вступает в силу 10 апреля.

Речь идет о первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Ранее, в марте, в силу уже вступили другие положения этого же Федерального закона. Так, согласно им до конца 2022 года разрешен ввоз и обращение в РФ зарегистрированных лекарственных препаратов в иностранных упаковках при наличии на них самоклеющейся этикетки, содержащей информацию о лекарстве на русском языке.

Законы, вступающие в силу с 10 апреля

Также закреплена обязанность организаций оптовой торговли лекарственными средствами соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптеками лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кроме того, производители и импортеры медицинских изделий, в случае если они планируют приостановить либо прекратить свою работу в России, обязаны не менее чем за шесть месяцев до этого уведомить о своем решении Росздравнадзор.

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