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Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic

Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic


В марте Microsoft объявила, что выпустит для Xbox несколько лимитированных геймпадов по Sonic, которые можно будет выиграть в розыгрыше, но их нельзя будет приобрести в свободной продаже. Оказалось, что это не единственные контроллеры по Sonic для Xbox, которые появятся.

Razer и Xbox анонсировали новый совместный продукт — геймпад в стиле Sonic, который получил название «Sonic the Hedgehog Razer Wireless Controller & Quick Charging Stand for Xbox». Контроллер идет в комплекте с зарядной станцией, тоже выполненной в стиле Соника. По функциональности — это стандартный геймпад Xbox Series X | S.






Стоимость контроллера Sonic от Razer для Xbox с зарядной станцией составить $199,99, согласно информации на сайте производителя.

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По материалам: newxboxone

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