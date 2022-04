Sea of Thieves оказалась в ТОП-10 Steam на этой неделе — с 4 по 10 апреля

Вадим Карасев





Каждую неделю Steam публикует ТОП-10 проектов, которые принесли максимальную выручку. С момента релиза Elden Ring, игра удерживала ТОПовые позиции. Но на этой неделе новый лидер — игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая только вышла и сразу смогла занять 4 позиции в ТОП-10 за неделю.

Еще один интересный момент — игра Sea of Thieves, которая попала в ТОП-10 Steam на этой неделе, оказавшись на 8 позиции. Отметим, что игра доступна в Game Pass.

В целом, ТОП-10 Steam за неделю выглядит следующим образом:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (новинка);Steam Deck;Elden Ring;LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition (предзаказы);LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (предзаказы);Valve Index VR Kit;Sea of Thieves;Dread Hunger;Horizon Zero Dawn.