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Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV

Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV


На специальном мероприятии, приуроченном к 20-летию серии Kingdom Hearts, издательство Square Enix анонсировало новый проект серии — игру Kingdom Hearts IV. На данный момент подробностей о проекте мало, не объявили дату релиза новой части серии и не сообщили список платформ, где они выйдут.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Kingdom Hearts IV. Отметим, что события игры развернутся во вселенной Quadratum.


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Игра Kingdom Hearts III в течение долгого времени была доступна в Game Pass, недавно ее удалили из подписки.

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По материалам: newxboxone

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