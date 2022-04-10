Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV

Вадим Карасев





На специальном мероприятии, приуроченном к 20-летию серии Kingdom Hearts, издательство Square Enix анонсировало новый проект серии — игру Kingdom Hearts IV. На данный момент подробностей о проекте мало, не объявили дату релиза новой части серии и не сообщили список платформ, где они выйдут.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Kingdom Hearts IV. Отметим, что события игры развернутся во вселенной Quadratum.

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Игра Kingdom Hearts III в течение долгого времени была доступна в Game Pass, недавно ее удалили из подписки.