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Сын Джона Леннона впервые публично спел его песню Imagine. Он обещал сделать это, только если наступит конец света

Сын Джона Леннона впервые публично спел его песню Imagine. Он обещал сделать это, только если наступит конец света

Джулиан Леннон, старший сын одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, впервые публично спел легендарную песню своего отца Imagine. Раньше он обещал поклонникам, что сделает это, только если наступит конец света.

Музыкант исполнил композицию в рамках благотворительного проекта Stand Up For Ukraine в поддержку украинских беженцев. Запись своего выступления он опубликовал на YouTube.


Я почувствовал, что как человек и как художник должен отреагировать самым существенным образом. <...> Почему сейчас, после стольких лет? Потому что я всегда говорил, что спою Imagine только в случае конца света. А еще потому, что текст песни отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире. С этой песней мы переносимся в пространство, где любовь и единение становятся нашей общей реальностью, хотя бы на мгновение... Эта песня отражает свет в конце тоннеля, на который мы все надеемся,

— объяснил он свой поступок и призвал всех, кому близок посыл Imagine, помочь беженцам во всем мире.


Джон Леннон с сыном Джулианом

Джулиан — сын Джона Леннона от брака с первой женой Синтией. Он уже много лет занимается музыкой, как и его младший брат Шон, сын Леннона и Йоко Оно.

Помимо Джулиана, к акции Stand Up For Ukraine присоединились U2, Брюс Спрингстин, Элтон Джон, Селин Дион, Ленни Кравиц, Оззи и Шэрон Осборн, Мадонна, Red Hot Chili Peppers и другие артисты.

Также на этой неделе британская группа Pink Floyd в знак поддержки Украины впервые за 28 лет выпустила песню Hey Hey Rise Up с вокалистом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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