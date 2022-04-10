Сын Федора Добронравова рассказал, почему он ушел из театра

Сын актера Федора Добронравова, Виктор высказался о своем отце. Актер Виктор Добронравов в шоу «Эмпатия Манучи» объяснил, почему его знаменитый отец Федор Добронравов несколько лет назад ушел из театра Сатиры и не стал худруком. «Ему тесно было в этом театре. Он большой артист, который должен играть большие роли. Он много лет тащил репертуар. Потом возникли проблемы со здоровьем. Человек устал. Человек хочет делать, что он хочет. Мы же не крепостные», сказал Виктор Добронравов.Федор Добронравов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметил Виктор Добронравов, он с отцом, естественно, обсуждал уход из театра Сатиры. «Давно считал, что ему надо уходить. У него свои дружеские отношения с Александром Ширвиндтом. Он не считал вправе уходить из театра и отказывать Ширвиндту в творческой помощи. Он играл в этом театре будучи младшим товарищем. Ему прочили быть худруком, но он не обладает определенными качествами для работы худруком. Это сложно. Это большая ответственность. Надо уволить, наказать, принять. Должны быть организаторские способности», — заявил Виктор Добронравов. Напомним, что Федор Добронравов – один из самых выдающихся российских актеров. Он блистательно сыграл роль в сериале «Сваты», которая принесла ему огромную известность.