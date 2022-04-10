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Татьяна Лазарева прошлась по звездам, которые имеют свою позицию по нынешней ситуации

Татьяна Лазарева прошлась по звездам, которые имеют свою позицию по нынешней ситуации
Актриса и ведущая Татьяна Лазарева считает, что Валерий Меладзе все потерял. Артистка активно комментирует происходящие на родине события. Так, ведущая высказались и о том, что Валерий Меладзе попал в список нежелательных персон в России. Что же артистка думает по этому поводу? Татьяна Лазарева рада, что коллега без страха делится своими мыслями — музыкант говорит все, что думает, о российских гражданах. Правда, за подобную критику Меладзе пришлось пожертвовать карьерой, ведь именно в нашей стране певец собирал огромные залы. «Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски», — заявила 55-летняя Лазарева.
Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если же Валерия Татьяна поддержала, то Николая Баскова, Олега Газманова и остальных, кто защищает Родину, осудила. «Есть те, кто все поддерживает. Такие всегда возле кормушек, были любимчиками. Коля Басков… ему сложно терять то, что имеет…» — добавила теледива в YouTube-шоу «ЖВЛ». Впрочем, позиция Меладзе не мешает ему выступать в критикуемой стране, на днях он дал концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие, разумеется, прошло в закрытом режиме. Как известно, выступить в России артист готов за 70 тысяч евро (почти семь миллионов рублей по текущему курсу). «Плюс необходимо оплатить расходы на пребывание, проживание. Мы дадим вам заграничный счет, вы оплатите», — уточнял подробности директор Меладзе Сергей Луппов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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