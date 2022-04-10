Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель

Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель

Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель

Тине Кунаки, супруге французского актера Венсана Касселя, 5 апреля исполнилось 25 лет. На празднование этого события модель пригласила старшую дочь Венсана от первого брака с Моникой Беллуччи, Деву Кассель.

Фотографии и видео с торжества, которыми Тина и Дева поделились в соцсетях, не дают усомниться, что между ними сложились прекрасные отношения — возможно, это связано с тем, что их разница в возрасте составляет всего семь лет, или с тем, что обе девушки — модели.




Я люблю тебя,

— подписала Дева один из снимков, на котором она вместе с Тиной танцует на вечеринке по случаю дня рождения.

Тина ответила падчерице аналогичным признанием. Кроме того, она опубликовала фото, на котором можно увидеть журнал Elle с Девой на обложке.



Стоит отметить, что в последнее время работы у 17-летней Девы много. За короткий срок вышло сразу несколько фотосессий с ее участием в разных изданиях.

Напомним, что Тина и Венсан поженились в 2018 году, а уже в 2019-м у них родилась дочь, которую назвали Амазони. При этом актер старается поддерживать близкие отношения с детьми от первого брака, он не раз вместе с Моникой сопровождал Деву на съемках и модных показах.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель
Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель
Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов
Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов
Константин Ивлев угодил в ДТП
Константин Ивлев угодил в ДТП
Sea of Thieves оказалась в ТОП-10 Steam на этой неделе — с 4 по 10 апреля
Sea of Thieves оказалась в ТОП-10 Steam на этой неделе — с 4 по 10
Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12 апреля
Diablo III получит повышенное разрешение на Xbox Series X | S уже 12
Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Константин Ивлев стал в очередной раз папой
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV

Топ на сегодня

Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Анита Цой высказалась о прискорбном будущем Анны Нетребко
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Марина Хлебникова вспомнила, как очнулась в реанимации
Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест весьма экзотическое блюдо
Екатерина Андреева призналась, что для сохранения молодости ест
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Памятные безделушки: энергетический вред и польза
Памятные безделушки: энергетический вред и польза

Еще по теме

51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки
Тина Кунаки и Венсан Кассель подтвердили слухи о скорой свадьбе
Венсан Кассель посетил модный показ вместе с молодой возлюбленной Тиной Кунаки
Тина Кунаки снялась полуобнаженной вместе со своим братом