Тина Кунаки отметила день рождения вместе с падчерицей Девой Кассель

Вадим Карасев

Тине Кунаки, супруге французского актера Венсана Касселя, 5 апреля исполнилось 25 лет. На празднование этого события модель пригласила старшую дочь Венсана от первого брака с Моникой Беллуччи, Деву Кассель.

Фотографии и видео с торжества, которыми Тина и Дева поделились в соцсетях, не дают усомниться, что между ними сложились прекрасные отношения — возможно, это связано с тем, что их разница в возрасте составляет всего семь лет, или с тем, что обе девушки — модели.













Я люблю тебя,

— подписала Дева один из снимков, на котором она вместе с Тиной танцует на вечеринке по случаю дня рождения.

Тина ответила падчерице аналогичным признанием. Кроме того, она опубликовала фото, на котором можно увидеть журнал Elle с Девой на обложке.









Стоит отметить, что в последнее время работы у 17-летней Девы много. За короткий срок вышло сразу несколько фотосессий с ее участием в разных изданиях.

Напомним, что Тина и Венсан поженились в 2018 году, а уже в 2019-м у них родилась дочь, которую назвали Амазони. При этом актер старается поддерживать близкие отношения с детьми от первого брака, он не раз вместе с Моникой сопровождал Деву на съемках и модных показах.

Ольга Петелина