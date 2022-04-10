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В Кремле объявили о встрече Путина с канцлером Австрии 11 апреля в Москве

В Кремле объявили о встрече Путина с канцлером Австрии 11 апреля в Москве

19:25  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: РИА Новости



Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который прибудет с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее информация о предстоящем визите Нехаммера появилась в австрийских СМИ, и в Кремле эти данные подтвердили.

«Да. Мы подтверждаем», — заявил Песков РИА Новости.

При этом на вторник у Владимира Путина запланирован визит на космодром Восточный в Амурской области, где он в День космонавтики встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств проведут на месте переговоры, после чего дадут пресс-конференцию.

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#международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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