В Кремле объявили о встрече Путина с канцлером Австрии 11 апреля в Москве

19:25 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который прибудет с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее информация о предстоящем визите Нехаммера появилась в австрийских СМИ, и в Кремле эти данные подтвердили.

«Да. Мы подтверждаем», — заявил Песков РИА Новости.

При этом на вторник у Владимира Путина запланирован визит на космодром Восточный в Амурской области, где он в День космонавтики встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств проведут на месте переговоры, после чего дадут пресс-конференцию.

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