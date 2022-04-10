В Кремле объявили о встрече Путина с канцлером Австрии 11 апреля в Москве
19:25 Автор: Михаил Хорошилов
Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который прибудет с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее информация о предстоящем визите Нехаммера появилась в австрийских СМИ, и в Кремле эти данные подтвердили.
«Да. Мы подтверждаем», — заявил Песков РИА Новости.
При этом на вторник у Владимира Путина запланирован визит на космодром Восточный в Амурской области, где он в День космонавтики встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств проведут на месте переговоры, после чего дадут пресс-конференцию.
Читайте также:
• Песков: Голосовавших за исключение РФ из СПЧ принуждают к русофобии • Сербия выбрала мир и стабильность
#международные отношения
Ещё материалы: Владимир Путин, Дмитрий Песков