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Захарова: Евросоюз уже много лет шантажирует Россию санкциями

Захарова: Евросоюз уже много лет шантажирует Россию санкциями

18:55  Автор: Михаил Хорошилов



Евросоюз уже много лет шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В воскресенье Италия достигла договоренностей с Алжиром о поставках газа на Апеннины, которые призваны заменить российское «голубое топливо». В связи с этим глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что «важный договор по газу» в Алжире позволит его стране «ответить на возможный российский шантаж».

Захарова посчитала, что «итальянский деятель что-то перепутал», и констатировала, что шантажом занимается не Россия. «Это Европейский cоюз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить «много лет», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

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#международные отношения #газ #санкции


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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