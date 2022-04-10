Жена Дмитрия Тарасова конфликтует со свекровью

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия высказалась о детях. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко недавно в третий раз стали родителями. У супругов родился сын, которого назвали Алексеем. Несмотря на то, что Анастасия с удовольствием занимается с детьми, она все же нуждается в смене обстановки. В этом молодым родителям помогает мама Тарасова – Ольга. К счастью, у Анастасии сложились теплые отношения со свекровью. Костенко ласково называет ее «мамочкой». Именно так контакты женщины записаны в телефоне многодетной матери. Фанаты узнали это, прочитав переписку Костенко со свекровью, которую модель опубликовала в личном блоге. Анастасия и Дмитрий уехали из дома, чтобы провести время вдвоем. Дети это время провели с бабушкой. В переписке Костенко поинтересовалась, как вел себя малыш. «Бедный мой малыш! Не ищет меня?» — спрашивала молодая мать. «Нет, кушает. Он не бедный, дает маме отдохнуть!» — возразила ей Ольга.Дмитрий Тарасов в женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Могло показаться, что женщины вступили в конфронтацию по поводу темы ухода за детьми и воспитания. Но нет: такое общение для них в порядке вещей. И оно полностью лишено агрессии. Напомним, Костенко стала третьей женой Тарасова. От первого брака у футболиста растет дочь Ангелина. Родители никак не могут решить вопросы совместного воспитания девочки. Оказалось, к этому приложила руку и Анастасия. Об этом рассказала юрист Екатерина Гордон, к которой Костенко обратилась за помощью. По ее словам, модель сама попросила урезать алименты на Ангелину. «Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком». Скажу так: для меня в этом есть пыльный момент. Но Костенко, которая оплачивает алименты за супруга... В этом тоже есть вопрос», — рассказала тогда Гордон.