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16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут только самые смелые девушки

16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут только самые смелые девушки

Индустрия красоты — отдельный мир, понять который способен далеко не каждый человек. Некоторые модные тренды сбивают с толку и наталкивают на мысли об изощрённой фантазии его авторов. Однако люди всё равно продолжают экспериментировать со своей внешностью. Это касается одежды и макияжа. Особое внимание в последнее время уделяется бровям. Многие бьюти-блогеры считают, что это «новые губы», так как они акцентируют внимание на лице. Поэтому их декорированию нужно уделить особое внимание. Некоторые девушки, видимо, поняли этот совет слишком буквально, и вот что у них получилось.

Остаётся только верить в то, что это не татуаж

Анжелика Протодьяконова — блогер из Якутии с самыми большими бровями

Однажды Анжелика стала объектом насмешек в интернете. Какой-то мужчина сфотографировал её в общественном транспорте и выставил фото на всеобщее обозрение. Внимание незнакомца привлекли массивные брови девушки. Анжелика решила использовать издевательства себе на пользу. Она стала рисовать себе неправдоподобно большие брови, благодаря чему быстро стала запредельно популярной.

Слегка перестаралась

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Брови «наоборот»

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Блогер Тейлор Р. одна из первых начала создавать «травяные брови». Для этого она использует цветную тушь, консиллер, различные пигменты и сухие цветы. Идея понравилась многим девушкам, и они незамедлительно начали её применять на себе.

Популярный тренд — брови-рыбьи хвосты

Макияж бровей под названием «дикий папоротник»

Макияж, который сразит наповал. Что только не сделаешь, чтобы прославиться в сети

София — новая Фрида Кало, которая стремится изменить стандарты красоты. Девушка прославилась благодаря своим сросшимся бровям. Она стала популярной моделью и продолжает покорять фэшн-индустрию.

«Железные» брови

Пожалуй, одно из самых завораживающих и сумасшедших решений — брови, на которые крепятся гвоздики и различные металлические предметы. Придумал этот шокирующий макияж стилист из Сербии. Вполне возможно, что скоро его активно будут использовать на модных показах.

Здесь вы можете посмотреть другие примеры необычного дизайна бровей.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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